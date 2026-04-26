Прогноз на неделю с 27 апреля по 3 мая в Харькове указывает на неустойчивый характер весенней погоды с чередованием облачности и кратких прояснений.

Прогноз погоды на неделю с 27 апреля по 3 мая в Харькове позволяет для местных жителей подготовиться к прихотям природы, сообщает Politeka.

Подробный прогноз погоды на неделю с 27 апреля по 3 мая в Харькове предоставили на платформе sinoptik.ua.

27 апреля в городе ожидается облачная атмосфера, которая появится уже с утра и сохранится в течение большей части дня.

В дневные часы возможен мелкий дождь, однако к вечеру он постепенно прекратится, а облака частично рассеются. Температура воздуха будет составлять от +3° до +7°.

28 апреля тоже пройдет под знаком облачности. В течение дня возможен кратковременный дождь, однако к вечеру небо постепенно прояснится. Температура будет колебаться от +2° до +9°.

29 апреля в городе будет гораздо спокойнее. Облака, которые появятся днем, не задержатся надолго, и уже к вечеру ожидается яснее небо. Осадки в этот день не прогнозируются, а температура будет достигать около +11° в дневные часы.

30 апреля пройдет под сплошной облачностью. В первой половине дня существенных осадков не ожидается, но во второй половине возможен мелкий дождь, который должен прекратиться до вечера. Температура воздуха будет держаться в пределах +5°…+11°.

1 мая будет облачным в течение всего дня. Ночью и утром существенных осадков не ожидается, однако в дневные часы возможен кратковременный дождь. Температурные показатели будут оставаться на уровне +6…11.

2 мая будет преобладать облачная атмосфера, но без осадков. Солнце появляется редко из-за плотной облачности. Температура поднимется до +13° в самый теплый период дня.

3 мая осадков не ожидается, а температура воздуха будет достигать около +15°.

Таким образом, прогноз погоды на неделю с 27 апреля по 3 мая в Харькове демонстрирует постепенное потепление с преобладанием облачности и кратковременными дождями.

