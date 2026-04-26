Прогноз на тиждень з 27 квітня до 3 травня в Харкові вказує на нестійкий характер весняної погоди з чергуванням хмарності і коротких прояснень.

Прогноз погоди на тиждень з 27 квітня до 3 травня в Харкові дає змогу для місцевих жителів підготуватися до примх природи, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 27 квітня до 3 травня в Харкові надали на платформі sinoptik.ua.

27 квітня у місті очікується хмарна атмосфера, яка з’явиться вже зранку і збережеться протягом більшої частини дня.

У денні години можливий дрібний дощ, однак ближче до вечора він поступово припиниться, а хмари частково розсіються. Температура повітря становитиме від +3° до +7°.

28 квітня також пройде під знаком хмарності. Упродовж дня можливий короткочасний дощ, але до вечора небо поступово проясниться. Температура коливатиметься від +2° до +9°.

29 квітня у місті буде значно спокійнішим. Хмари, які з’являться вдень, не затримаються надовго, і вже ввечері очікується ясніше небо. Опадів у цей день не прогнозуються, а температура сягатиме близько +11° у денні години.

30 квітня пройде під суцільною хмарністю. У першій половині дня істотних опадів не очікується, проте у другій половині можливий дрібний дощ, який має припинитися до вечора. Температура повітря триматиметься в межах +5°…+11°.

1 травня також буде хмарним протягом усього дня. Вночі та вранці істотних опадів не передбачається, однак у денні години можливий короткочасний дощ. Температурні показники залишатимуться на рівні +6°…+11°.

2 травня переважатиме хмарна атмосфера, але без опадів. Сонце з’являтиметься рідко через щільну хмарність. Температура підніметься до +13° у найтепліший період дня.

3 травня опадів не очікується, а температура повітря досягатиме близько +15°.

Таким чином, прогноз погоди на тиждень з 27 квітня до 3 травня в Харкові демонструє поступове потепління з переважанням хмарності та періодичними короткими дощами.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: як долучитися до цієї програми.

Також Politeka повідомляла, Втрата пенсії для мешканців Харківської області з квітня: що варто зробити, щоб цього не сталося.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: які товари найбільше виросли в ціні.