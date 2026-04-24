Подорожание проезда в одном из общин Харьковской области ведется уже в ближайшее время, поэтому рассказываем об этом больше.

Подорожание проезда в Харьковской области ожидается в Лозовской общине с 1 мая, ведь перевозчики настаивают на пересмотре тарифов из-за роста расходов, сообщает Politeka.

Об этом сообщил первый заместитель Лозовского городского головы Александр Жидков.

По его словам, перевозчики предоставили экономические расчеты, подтверждающие необходимость решения о подорожании проезда в Харьковской области.

Речь идет о росте цен на горючее, смазочные материалы и запчасти, а также повышении заработных плат.

Александр Жидков отметил, что тарифы в общине не изменялись с 2024 года, поэтому корректировку называют вынужденным шагом для стабильной работы транспорта.

По предварительным подсчетам стоимость билета в пределах города может составлять 20 грн, а до поселка Лимановка - 25 грн. В то же время местные власти планируют сохранить льготные условия для отдельных категорий пассажиров.

Для пенсионеров по возрасту и лиц с инвалидностью III группы билет предлагают установить на уровне 15 грн, а для детей от 7 до 14 лет – 10 грн.

При этом в обществе продолжат действовать 14 льготных рейсов, которые обеспечивают бесплатное передвижение для определенных категорий населения.

По словам чиновников, такая поддержка останется, поскольку община будет и дальше финансировать перевозки социально незащищенных жителей. На эти нужды в 2026 году из местного бюджета предусмотрено почти 5,7 млн ​​грн.

Важно, что подорожание проезда в Харьковской области сопровождается дополнительными изменениями в транспортной системе.

В частности, планируется запуск нового рейса в 21:10 для пассажиров, прибывающих последним электропоездом из Харькова. Сначала этот маршрут будет работать в тестовом режиме в течение двух недель.

Источник

Последние новости Украины:

