Графики отключения света в Днепропетровской области на 28 апреля будут продолжаться по отдельным адресам из-за плановых работ, пишет Politeka.net.
Об этом сообщили в нескольких территориальных общин, ссылающихся на ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК".
Графики отключения света в Днепропетровской области на 28 апреля будут действовать по десяткам адресов. Жителям региона советуют заранее ознакомиться с обнародованным расписанием и учесть временное отсутствие электроэнергии при планировании рабочего дня, бытовых дел и важных встреч.
В связи с выполнением плановых ремонтных работ временные ограничения электроснабжения затронут жителей села Шевченкивське. Согласно обнародованному графику, электроэнергия будет отсутствовать с 07:30 до 18:00 по адресу:
- Березова: 1-9;
- Софиивська: 2-16 (парные), 24, 26, 28.
В городе Жовти Воды на 28 апреля запланированы графики отключения электричества. Они будут продолжаться только по отдельным адресам. В частности, свет исчезнет в домах, расположенных на улицах:
- Авангардна: 17Б, 98А, 100-140 (парные);
- Выноградна: 2;
- Волонтерська: 1-7, 9-20, 20А, 21-28;
- Героив Украины: 20, 22, 24, 24А, 24Б, 26, 26А, 28-36 (парные);
- Героив Чорнобыля: 18/3, 51, 51Г;
- Ивана Богуна: 50, 50А, 52-60 (парные), 60А, 62, 64, 66, 81-103 (непарные), 103А;
- Козацькои Славы: 1, 1/1, 3, 5, 7А, 25А;
- Покровська: 2, 4-8, 8Г, 10-20 (парные);
- Театральна: 2-20 (парные);
- Франка: 23, 25-44, 44А, 45-57, 59-97 (непарные), 101;
- переулок Багровый: 1, 1А, 1Б, 2-7, 7А, 8-16 (парные);
- переулок Дружбы: 1-32, 34-42 (парные);
- переулок Ивана Сирка: 1, 2, 2А, 2Б, 3-9, 11, 13, 15;
- переулок Кобзаря: 1-6;
- пров. Риздвяный: 1-19 (непарные);
- пров. Свитанковый: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 3-8;
- пров. Чаривный: 1, 1А, 2-18.
