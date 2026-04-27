Графики отключения света в Днепропетровской области на 28 апреля будут продолжаться по отдельным адресам из-за плановых работ, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких территориальных общин, ссылающихся на ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК".

Графики отключения света в Днепропетровской области на 28 апреля будут действовать по десяткам адресов. Жителям региона советуют заранее ознакомиться с обнародованным расписанием и учесть временное отсутствие электроэнергии при планировании рабочего дня, бытовых дел и важных встреч.

В связи с выполнением плановых ремонтных работ временные ограничения электроснабжения затронут жителей села Шевченкивське. Согласно обнародованному графику, электроэнергия будет отсутствовать с 07:30 до 18:00 по адресу:

Березова: 1-9;

Софиивська: 2-16 (парные), 24, 26, 28.

В городе Жовти Воды на 28 апреля запланированы графики отключения электричества. Они будут продолжаться только по отдельным адресам. В частности, свет исчезнет в домах, расположенных на улицах:

Авангардна: 17Б, 98А, 100-140 (парные);

Выноградна: 2;

Волонтерська: 1-7, 9-20, 20А, 21-28;

Героив Украины: 20, 22, 24, 24А, 24Б, 26, 26А, 28-36 (парные);

Героив Чорнобыля: 18/3, 51, 51Г;

Ивана Богуна: 50, 50А, 52-60 (парные), 60А, 62, 64, 66, 81-103 (непарные), 103А;

Козацькои Славы: 1, 1/1, 3, 5, 7А, 25А;

Покровська: 2, 4-8, 8Г, 10-20 (парные);

Театральна: 2-20 (парные);

Франка: 23, 25-44, 44А, 45-57, 59-97 (непарные), 101;

переулок Багровый: 1, 1А, 1Б, 2-7, 7А, 8-16 (парные);

переулок Дружбы: 1-32, 34-42 (парные);

переулок Ивана Сирка: 1, 2, 2А, 2Б, 3-9, 11, 13, 15;

переулок Кобзаря: 1-6;



пров. Риздвяный: 1-19 (непарные);

пров. Свитанковый: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 3-8;

пров. Чаривный: 1, 1А, 2-18.

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто получит 1500 гривен.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: какие проблемы появились на рынке.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: как выросли цены на базовые товары в апреле.