Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 28 квітня будуть тривати за окремими адресами через планові роботи, пише Politeka.net.

Про це повідомили у кількох територільних громад, які посилаються на ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК".

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 28 квітня будуть діяти за десятками адрес. Мешканцям регіону радять заздалегідь ознайомитися з оприлюдненим розкладом і врахувати тимчасову відсутність електроенергії під час планування робочого дня, побутових справ та важливих зустрічей.

У зв’язку з виконанням планових ремонтних робіт тимчасові обмеження електропостачання торкнуться мешканців села Шевченківське. Згідно з оприлюдненим графіком, електроенергія буде відсутня з 07:30 до 18:00 за адресами:

Березова: 1-9;

Софіївська: 2-16 (парні), 24, 26, 28.

У місті Жовті Води на 28 квітня заплановані графіки відключення електрики. Вони триватимуть тільки за окремими адресами. Зокрема світло зникне в будинках, що розташовані на вулицях:

Авангардна: 17Б, 98А, 100-140 (парні);

Виноградна: 2;

Волонтерська: 1-7, 9-20, 20А, 21-28;

Героїв України: 20, 22, 24, 24А, 24Б, 26, 26А, 28-36 (парні);

Героїв Чорнобиля: 18/3, 51, 51Г;

Івана Богуна: 50, 50А, 52-60 (парні), 60А, 62, 64, 66, 81-103 (непарні), 103А;

Козацької Слави: 1, 1/1, 3, 5, 7А, 25А;

Покровська: 2, 4-8, 8Г, 10-20 (парні);

Театральна: 2-20 (парні);

Франка: 23, 25-44, 44А, 45-57, 59-97 (непарні), 101;

провулок Багряний: 1, 1А, 1Б, 2-7, 7А, 8-16 (парні);

провулок Дружби: 1-32, 34-42 (парні);

провулок Івана Сірка: 1, 2, 2А, 2Б, 3-9, 11, 13, 15;

провулок Кобзаря: 1-6;

пров. Різдвяний: 1-19 (непарні);

пров. Світанковий: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 3-8;

пров. Чарівний: 1, 1А, 2-18.

