Подорожание проезда в Кировоградской области в Новоукраинке вводится поэтапно после решения исполнительного комитета городского общества об обновлении тарифов на городских автобусных маршрутах, сообщает Politeka.

Рассмотрение вопроса состоялось после обсуждений в городском совете и анализа предложений как перевозчиков, так и местных жителей. В результате было принято решение вводить новые расценки в два этапа в течение мая и июня.

С 11 мая стоимость одной поездки составит 30 гривен. Следующая корректировка запланирована на 1 июня – тогда тариф вырастет до 35 гривен. До этого времени действующая цена удерживалась на уровне 25 гривен.

Первоначальное предложение от перевозчика предполагало повышение до 40 гривен. Это объясняли ростом расходов на горючее и всеобщее удорожание обслуживания транспорта. После консультаций с обществом власти рассмотрели альтернативные варианты.

В ходе общественного опроса часть жителей выступала за сохранение текущего тарифа. В то же время, обсуждались сценарии постепенного поднятия — от 30 до 40 гривен в зависимости от экономической ситуации.

Компромиссом явилось решение о поэтапном внедрении изменений. В горсовете объясняют, что такой подход позволяет снизить финансовое давление на пассажиров и одновременно обеспечить стабильную работу перевозчиков.

Отдельно подтверждено сохранение льгот. Бесплатный проезд для участников боевых действий и семей погибших защитников финансируется из местного бюджета и действует с 2021 года. Ежегодно на компенсации направляется более 250 тысяч гривен.

Мэр отметил, что расширение льготных программ пока ограничено из-за значительных бюджетных расходов, связанных с другими приоритетными направлениями. Также не исключен пересмотр тарифов в будущем в случае изменения стоимости топлива.

В более широком контексте подорожание проезда в Кировоградской области в Новоукраинке демонстрирует попытку найти баланс между экономическими потребностями транспортных предприятий и возможностями пассажиров в рамках общины.

