Гуманитарная помощь в Полтаве доступна не только пенсионерам, но и другим уязвимым категориям населения, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте благотворительной организации Каритас.

Социально-реабилитационный центр для пожилых людей и ВПЛ находится в Полтаве. Заведение создано для жителей города и внутренне перемещенных лиц в возрасте от 60 лет, нуждающихся в поддержке, восстановлении и социальной адаптации в условиях военных вызовов.

Центр работает как пространство комплексной помощи, где посетители могут получить ряд бесплатных услуг, направленных на улучшение физического состояния, психологического самочувствия и общего качества жизни.

В рамках работы учреждения осуществляется предоставление гуманитарной помощи для пенсионеров в Полтаве, в виде первичного медицинского мониторинга, включающего измерение артериального давления, уровня глюкозы в крови, сатурации, а также проведение базовых кардиологических обследований.

Отдельное направление составляют физиотерапевтические процедуры, включая магнитотерапию, УВЧ-терапию, прессотерапию и посещение соляной комнаты.

Важное место в деятельности центра занимает лечебная гимнастика, помогающая замедлять возрастные изменения и поддерживать физическую активность пожилых людей.

Не менее значима психологическая составляющая поддержки. В центре проводятся как групповые тренинги, так и личные консультации с психологом.

Для эмоционального обновления организуются занятия по арттерапии, в частности глинотерапия, рисование и различные виды творческих практик.

Отдельно функционируют клубы по интересам, где люди могут приобщиться к читательским встречам, киноклубу, музыкальным занятиям, танцам, а также занятиям по вязанию, вышиванию и кулинарии.

Кроме того, там обеспечивают ежедневное горячее питание, что является важной составляющей поддержки людей постарше, особенно тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Социально реабилитационный центр работает по адресу: г. Полтава, ул. Семена Антонца, 24, ежедневно с 9:00 до 17:00.

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: где искать выдачу помощи.

Также Politeka сообщала, Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: какие цены могут быть установлены.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: где и как получить поддержку.