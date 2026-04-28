У межах роботи центру здійснюється надання гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Полтаві.

Гуманітарна допомога у Полтаві доступна не тільки для пенсіонерів, а й для інших вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті благодійної організації Карітас.

Соціально-реабілітаційний центр для людей похилого віку та ВПО знаходиться в Полтаві. Заклад створено для мешканців міста та внутрішньо переміщених осіб віком від 60 років, які потребують підтримки, відновлення та соціальної адаптації в умовах воєнних викликів.

Центр працює як простір комплексної допомоги, де відвідувачі можуть отримати низку безкоштовних послуг, спрямованих одночасно на покращення фізичного стану, психологічного самопочуття та загальної якості життя.

У межах роботи закладу здійснюється надання гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Полтаві, у вигляді первинного медичного моніторингу, який включає вимірювання артеріального тиску, рівня глюкози в крові, сатурації, а також проведення базових кардіологічних обстежень.

Окремий напрям становлять фізіотерапевтичні процедури, серед яких магнітотерапія, УВЧ-терапія, пресотерапія та відвідування соляної кімнати.

Важливе місце у діяльності центру займає лікувальна гімнастика, що допомагає сповільнювати вікові зміни та підтримувати фізичну активність літніх людей.

Не менш значущою є психологічна складова підтримки. У центрі проводяться як групові тренінги, так і індивідуальні консультації з психологом.

Для емоційного відновлення організовуються заняття з арттерапії, зокрема глинотерапія, малювання та різні види творчих практик.

Окремо функціонують клуби за інтересами, де люди можуть долучитися до читацьких зустрічей, кіноклубу, музичних занять, танців, а також занять із в’язання, вишивання та кулінарії.

Крім того, центр забезпечує щоденне гаряче харчування, що є важливою складовою підтримки людей старшого віку, особливо тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Соціально-реабілітаційний центр працює за адресою: м. Полтава, вул. Семена Антонця, 24, щодня з 9:00 до 17:00.

