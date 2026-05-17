Графики отключения света в Полтавской области на неделю с 18 по 24 мая охватят лишь отдельные адреса, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

Графики отключения света в Полтавской области на неделю с 11 по 17 мая вводятся через плановые ремонтные и профилактические работы. Жителям советуют заранее ознакомиться с ними, чтобы учесть возможные перебои с электроснабжением и, соответственно, спланировать свои ежедневные дела.

18.05.2026 года будут действовать длительные отключения, с 8 до 20 часов (на 12 часов подряд). Обесточение будут в селе Оныщенкы, однако только по следующим адресам:

Дачна (б. 3),

Лисова (б. 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64)

Также в этот день дополнительные обесточения охватят село Федоренкы с 8 до 20 часов. Ограничения будут продолжаться на улицах:

Омельныцька (б. 1, 1А, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11 , 12, 13, 15-А, 16 , 17, 19, 21, 23а , 23Б, 24 , 25, 26а, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40).

19.05.2026 с 08:00 до 20:00 часов электроснабжение временно будет отсутствовать в селе Крамаренкы по отдельным адресам из-за планового ремонта оборудования. В частности, обесточивание коснется домов на улице:

Тараса Шевченка (б. 2, 3, 10, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 28а, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 50, 50а, 53, 55, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 80, 82, 83, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 100, 102, 104, 114, 120, 122 , 124, 126, 130, 132, 134, 134а, 138, 142, 146).



Также 19 мая не будет света в селе Лытвыненко. Так, с 08:00 до 20:00 часов исчезнет электричество на улицах:

Переможцив (б. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 18 А, 19А, 20, 22, 23, 27, 29а, 30, 34, 35, 36, 38, 38 А, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 55А, 56, 58, 59, 65, 68, 74, 77),

Польова (б. 3, 7).

