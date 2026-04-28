Дефіцит продуктів у Харкові посилюється на тлі активної посівної кампанії, зростання витрат аграріїв та нестабільної ситуації на ринку постачання, передає Politeka.

У першому кварталі 2026 року імпорт мінеральних добрив в Україну сягнув 1,2 мільйона тонн. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас попит з боку агросектору зростає швидше, ніж ринок встигає його покривати.

Додатковий тиск створюють розширення посівних площ, сезонне навантаження та складнощі з логістикою. Не менш відчутно впливають і коливання світових цін, які змушують виробників переглядати витрати.

Власних потужностей для повного забезпечення потреб поки недостатньо. Саме тому залежність від імпортних поставок залишається високою, а фермери дедалі активніше шукають нові канали закупівель.

Особливо помітною ситуація стала у плодоовочевому сегменті. Зокрема, Дефіцит продуктів у Харкові вже відобразився на ринку яблук, де пропозиція якісної продукції суттєво скоротилася.

Причиною стали особливості минулорічного врожаю. Частину плодів заклали на зберігання вже перезрілою, через що вони швидше втратили товарний вигляд і споживчі властивості.

Ускладнили ситуацію й окремі технологічні помилки. У деяких господарствах не застосовували засоби для уповільнення дозрівання, тому фрукти значно раніше почали псуватися у сховищах.

Аналітики вважають, що подальша динаміка залежатиме від ефективності логістики, обсягів нового врожаю та стабільності поставок у найближчі місяці.

Покупцям радять уважніше стежити за цінниками, віддавати перевагу сезонним товарам і продукції місцевих виробників, адже ринкова ситуація може змінюватися досить швидко.

Джерело: agrotimes, io.ua

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: як долучитися до цієї програми.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: які товари найбільше виросли в ціні.