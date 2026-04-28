Подорожание проезда в Виннице готовится для маршрутных такси, а новые тарифы уже обнародованы в проекте решения городского совета.

Подорожание проезда в Виннице предусматривает изменение стоимости поездок в маршрутках до 25 гривен по базовому тарифу, сообщает Politeka.

В то же время речь не идет о подорожании проезда в Виннице цен в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах.

Согласно обнародованному документу на сайте Винницкого городского совета, стандартная стоимость одной поездки в маршрутном такси может составить 25 гривен.

Для отдельных направлений цена будет выше. В частности, за поездку в деревни Щетки и Писаревка на маршрутах №30А и №30Б предлагают установить тариф 30 гривен.

Самым дорогим маршрутом может стать направление в Гавришевку. Для пассажиров маршрутки №34А разовый билет предлагается установить на уровне 35 гривен.

В настоящее время в большинстве маршруток города стоимость поездки составляет 15 гривен. Для рейсов в пригородные села Винницкой городской общины действует тариф 18 гривен.

Именно поэтому новые расценки означают ощутимый рост расходов для пассажиров. Главной причиной пересмотра тарифов называют существенный рост цен на топливо.

В последний раз цену билета в маршрутках пересматривали летом 2022 года. С тех пор расходы перевозчиков выросли, а старые тарифы остались без изменений.

По приведенным данным, средняя цена дизельного горючего в Винницкой области в конце февраля 2026 составила 61,28 грн за литр, а по состоянию на 22 апреля выросла до 87,93 гривен за литр.

Также перевозчики говорят о более дорогих запчастях и увеличении налоговой нагрузки. Подорожание проезда в Виннице обосновывают и тем, что действующий тариф в 15 гривен рассчитывался при других экономических условиях.

Последние новости Украины:

