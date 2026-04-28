Подорожчання проїзду у Вінниці готують для маршрутних таксі, а нові тарифи вже оприлюднили у проєкті рішення міської ради.

Подорожчання проїзду у Вінниці передбачає зміну вартості поїздок у маршрутках до 25 гривень за базовим тарифом, повідомляє Politeka.

Водночас наразі не йдеться про подорожчання проїзду у Вінниці цін у муніципальних автобусах, трамваях і тролейбусах.

Згідно з оприлюдненим документом на сайті Вінницької міської ради, стандартна вартість однієї поїздки у маршрутному таксі може становити 25 гривень.

Для окремих напрямків ціна буде вищою. Зокрема, за поїздку до сіл Щітки і Писарівка на маршрутах №30А та №30Б пропонують встановити тариф 30 гривень.

Найдорожчим маршрутом може стати напрямок до Гавришівки. Для пасажирів маршрутки №34А разовий квиток пропонують встановити на рівні 35 гривень.

Нині у більшості маршруток міста вартість поїздки становить 15 гривень. Для рейсів до приміських сіл Вінницької міської громади діє тариф 18 гривень.

Саме тому нові розцінки означатимуть відчутне зростання витрат для пасажирів. Головною причиною перегляду тарифів називають суттєве зростання ціна на пальне.

Востаннє ціну квитка в маршрутках переглядали влітку 2022 року. Відтоді витрати перевізників зросли, а старі тарифи залишилися без змін.

За наведеними даними, середня ціна дизельного пального у Вінницькій області наприкінці лютого 2026 року становила 61,28 грн за літр, а станом на 22 квітня зросла до 87,93 гривень за літр.

Також перевізники говорять про дорожчі запчастини та збільшення податкового навантаження. Подорожчання проїзду у Вінниці обґрунтовують і тим, що чинний тариф у 15 гривень розраховувався за зовсім інших економічних умов.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області: де можна отримати прихисток на довгий час.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: пасажирам зробили важливе оголошення.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області: виплати зростуть у частини українців, кому нарахують надбавки.