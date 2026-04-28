Подорожание проезда в Николаеве утвердил исполнительный комитет городского совета, а новые цены начнут действовать совсем скоро.

Подорожание проезда в Николаеве официально согласовано решением исполнительного комитета, а обновленные тарифы будут вводить поэтапно для маршрутных такси, автобусов и электротранспорта, сообщает Politeka.

Об изменениях 22 апреля проинформировали в Николаевском городском совете. Первыми новые цены заработали для маршрутных такси.

Уже с 27 апреля стоимость поездки зависит от расстояния маршрута. За поездку до 10 км пассажиры платят 18 гривен. Если маршрут превышает 10 км, цена составляет 20 гривен.

Отдельные тарифы были установлены для удаленных микрорайонов и населенных пунктов. В Варваровку билет стоит 20 гривен.

В Матвеевку и Большую Корениху пассажиры платят 25 гривен. Высокий тариф определили для Малой Коренихи, где стоимость одной поездки составляет 30 гривен.

Также с 27 апреля изменилась оплата в коммунальном предприятии "Николаевпасстранс". Для автобусных маршрутов этого перевозчика стоимость билета была установлена ​​на уровне 20 гривен.

Подорожание проезда в Николаеве коснется и городского электротранспорта, но чуть позже. По информации КП "Николаевэлектротранс", новые тарифы для трамваев и троллейбусов начнут действовать с 4 мая.

После подорожания проезда в Николаеве билет, приобретенный у водителя или на стационарных точках продаж, обойдется в 15 гривен.

Если пассажир платит через QR код, поездка обойдется дешевле в 12 гривен. Для студентов предусмотрели льготный разовый билет за 8 гривен.

В предприятии особо подчеркнули, что срок действия билета, приобретенного по единому QR коду для всех банков, останется без изменений и составит 1,5 часа.

Это позволяет производить пересадки в электротранспорте без дополнительной оплаты в пределах установленного времени. Для школьников тоже остаются специальные условия.

