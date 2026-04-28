Подорожчання проїзду у Миколаєві офіційно погодили рішенням виконавчого комітету, а оновлені тарифи вводитимуть поетапно для маршрутних таксі, автобусів і електротранспорту, повідомляє Politeka.

Про зміни 22 квітня проінформували у Миколаївській міській раді. Першими нові розцінки запрацювали для маршрутних таксі.

Уже з 27 квітня вартість поїздки залежить від відстані маршруту. За поїздку до 10 кілометрів пасажири сплачують 18 гривень. Якщо маршрут перевищує 10 кілометрів, ціна становить 20 гривень.

Окремі тарифи встановили для віддалених мікрорайонів і населених пунктів. До Варварівки квитко коштує 20 гривень.

До Матвіївки та Великої Коренихи пасажири платять 25 гривень. Найвищий тариф визначили для Малої Коренихи, де вартість однієї поїздки складає 30 гривень.

Також з 27 квітня змінилася оплата у комунальному підприємстві "Миколаївпастранс". Для автобусних маршрутів цього перевізника вартість квитка встановили на рівні 20 гривень.

Подорожчання проїзду у Миколаєві торкнеться і міського електротранспорту, але трохи пізніше. За інформацією КП "Миколаївелектротранс", нові тарифи для трамваїв і тролейбусів почнуть діяти з 4 травня.

Після подорожчання проїзду в Миколаєві квиток, придбаний у водія або на стаціонарних точках продажу, коштуватиме 15 гривень.

Якщо пасажир сплачує через QR код, поїздка обійдеться дешевше, у 12 гривень. Для студентів передбачили пільговий разовий квиток за 8 гривень.

У підприємстві окремо наголосили, що термін дії квитка, придбаного за єдиним QR кодом для всіх банків, залишиться без змін і становитиме 1,5 години.

Це дозволяє робити пересадки в електротранспорті без додаткової оплати в межах установленого часу. Для школярів також залишаються спеціальні умови.

