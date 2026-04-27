Новый график движения транспорта во Львовской области стал актуальным для пассажиров одного из городов, так что рассказываем об этом больше.

Новый график движения транспорта во Львовской области был обнародован для маршрута №4 в Дрогобыче, сообщает Politeka.

Новый график движения транспорта во Львовской области предусматривает, что время отправления указано для остановки Действие Центр на ул.Бориславская, 8.

Маршрут остается одним из важных для ежедневных поездок жителей, ведь объединяет жилой район с центральной частью города и вокзалом.

В будние дни автобус курсирует чаще всего. Первые рейсы от остановки Действие. Центр отправляются в 07:18, 07:43, 08:13, 08:38, 09:08 и 09:38.

В дневное время предусмотрены отправления в 10:38, 11:38, 12:38, 13:38 и 15:08. Вечером он уезжает в 16:13, 17:08, 18:18, 19:13 и 20:13.

Для субботы график движения транспорта во Львовской области несколько изменен. В первой половине дня автобус отправляется в 07:38, 08:38, 09:38, 10:38 и 12:38.

После обеда и вечером рейсы запланированы на 13:38, 15:08, 16:13, 17:08, 18:18 и 20:13. В воскресенье и праздничные дни интервалы между рейсами больше, поэтому пассажирам советуют заранее проверять время поездки.

В эти дни автобус отправляется в 07:38, 08:38, 09:38, 10:38, 12:38, 15:08, 16:13, 17:08, 18:18 и 20:13.

Маршрут №4 проходит через важные точки города. Автобус соединяет действие на улице Бориславской, центральную часть Дрогобыча и железнодорожный вокзал.

Поэтому им активно пользуются как местные жители, так и гости общины.

В случае вопросов работы маршрута или возможных задержек рейсов пассажирам советуют обращаться по телефону для справок: +38 096 467 06 87.

Обнародованное расписание касается именно остановки Действие. Центр, поэтому для других остановок время прибытия может отличаться в зависимости от дорожной ситуации и загруженности маршрута.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты проезда во Львове: какие именно изменения произошли.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львовской области: о чем предупреждают украинцев

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров во Львовской области: где именно предлагают 38 тысяч зарплаты.