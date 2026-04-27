Новий графік руху транспорту у Львівській області став актуальним для пасажирів одного з міст, тож розповідаємо про це більше.

Новий графік руху транспорту у Львівській області оприлюднили для маршруту №4 у Дрогобичі, повідомляє Politeka.

Новий графік руху транспорту у Львівській області передбачає, що час відправлення вказаний для зупинки Дія.Центр на вул.Бориславська, 8.

Маршрут залишається одним із важливих для щоденних поїздок мешканців, адже з’єднує житловий район із центральною частиною міста та вокзалом.

У будні дні автобус курсує найчастіше. Перші рейси від зупинки Дія.Центр вирушають о 07:18, 07:43, 08:13, 08:38, 09:08 та 09:38.

У денний час передбачені відправлення о 10:38, 11:38, 12:38, 13:38 та 15:08. Увечері він виїжджає о 16:13, 17:08, 18:18, 19:13 та 20:13.

Для суботи графік руху транспорту у Львівській області дещо змінений. У першій половині дня автобус вирушає о 07:38, 08:38, 09:38, 10:38 та 12:38.

Після обіду та ввечері рейси заплановані на 13:38, 15:08, 16:13, 17:08, 18:18 та 20:13. У неділю та святкові дні інтервали між рейсами більші, тому пасажирам радять заздалегідь перевіряти час поїздки.

У ці дні автобус відправляється о 07:38, 08:38, 09:38, 10:38, 12:38, 15:08, 16:13, 17:08, 18:18 та 20:13.

Маршрут №4 проходить через важливі точки міста. Автобус сполучає ДІЯ на вулиці Бориславській, центральну частину Дрогобича та залізничний вокзал.

Саме тому ним активно користуються як місцеві жителі, так і гості громади.

У разі запитань щодо роботи маршруту або можливих затримок рейсів пасажирам радять звертатися за телефоном для довідок: +38 096 467 06 87.

Оприлюднений розклад стосується саме зупинки Дія.Центр, тому для інших зупинок час прибуття може відрізнятися залежно від дорожньої ситуації та завантаженості маршруту.

Джерело

Останні новини України:

