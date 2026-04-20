В городе готовятся к изменению тарифов, ведь подорожание проезда во Львове может затронуть все виды общественного транспорта.

Подорожание проезда во Львове обсуждается после обнародования новых расчетов тарифов на билеты и абонементы, сообщает Politeka.

Львовский городской совет представил проект изменений в решение исполнительного комитета, предусматривающий подорожание проезда во Львове в автобусах, трамваях и троллейбусах.

Согласно предварительным расчетам, разовая поездка при оплате наличными может возрасти до 30 грн. В то же время использование «ЛеоКарт» или мобильного приложения будет оставаться более выгодным и будет стоить 23 грн вместо нынешних 17 грн.

Оплата банковской картой составит 26 грн. Также изменится тариф для студентов, которые пользуются «Леокарт», и составит 11,5 грн.

Отдельно предусмотрено повышение стоимости перевозки багажа и штрафов, которые могут возрасти до 520 грн. Не менее ощутимым станет и поднятие цен на абонементы.

Месячный проездной на все виды транспорта планируется повысить с 900 до 1150 грн. Студенческий абонемент также обойдется в 575 грн вместо 400 грн.

Именно поэтому подорожание проезда во Львове вызывает оживленное обсуждение среди жителей, ведь изменения коснутся ежедневных расходов на транспорт.

Если предложенные изменения поддержат, и ситуация на рынке горючего не улучшится, новые тарифы могут заработать уже с 16 мая.

Предпосылкой для таких решений явился резкий рост расходов перевозчиков. Еще в марте транспортные компании обратились в городской совет с просьбой пересмотреть цены из-за подорожания горючего.

Сначала город не поддержал эту инициативу, однако ущерб начали нести как частные перевозчики, так и коммунальные предприятия.

В частности, сложная финансовая ситуация возникла у «АТП-1», а «Львовэлектротранс» дополнительно столкнулся с ростом стоимости электроэнергии.

