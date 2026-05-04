Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области может предоставляться по обновленным правилам после изменений, утвержденных Кабинетом Министров Украины.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области будет оформляться с учетом новых правительственных изменений, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины от 18 марта 2026 года №390, сообщает Politeka.

Документ вносит коррективы в действующий порядок предоставления денежной помощи для ВПЛ в Киевской области. Одним из главных новшеств стало увеличение максимального количества периодов выплаты.

Если раньше поддержку могли назначать на четыре шестимесячных периода, то теперь количество таких периодов выросло до пяти. Это означает длительный срок поддержки для семей, отвечающих установленным требованиям.

Отдельно правительство восстановило право семей с детьми на получение выплат. Теперь соцподдержка на детей назначается независимо от доходов родителей, если семья отвечает критериям имущественного положения, фактического места жительства и обучения детей.

Также изменен подход к пенсионерам и семьям, где есть нетрудоспособные лица. Те граждане, которым раньше прекращали пособие из-за превышения среднемесячного дохода, теперь могут обратиться повторно.

При расчете будет учитываться новый размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Он составляет 10380 гривен на одного получателя.

В таких случаях выплаты по новым правилам могут назначаться с 1 января 2026 г., если документы представлены до 1 мая. Если обращение последует после этой даты, начисление начнется с месяца подачи заявления.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области может оформляться через несколько каналов обращения.

Подать заявление разрешено лично в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, через уполномоченное лицо органа местного самоуправления, через ЦНАП, по почте или онлайн через вебпортал Пенсионного фонда.

