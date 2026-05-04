Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области предоставляются исключительно при предварительной регистрации.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области продолжают выдавать в рамках благотворительной инициативы «Формат20», которая работает для поддержки пострадавших от войны и социально уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.

Программа стартовала 24 февраля и охватывает переселенцев, военных, подразделения территориальной обороны и добровольческие формирования. Организаторы сообщили об обновлении правил получения гуманитарных продовольственных наборов, касающихся порядка и приоритетности выдачи.

Согласно новым условиям, первоочередное право на получение помощи имеют граждане, вынужденные покинуть временно оккупированные территории, начиная с 2025 года. Эта группа определена как приоритетная для обеспечения базовых потребностей в рамках программы.

В то же время участие в проекте сохраняется и для других категорий внутриперемещенных лиц, получивших соответствующий статус ранее. Речь идет о людях из социально уязвимых групп, среди которых лица с инвалидностью I и II групп, многодетные семьи, одинокие родители, а также семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.

Организаторы подчеркивают, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области предоставляются исключительно при предварительной регистрации. Для записи необходимо позвонить по телефону 067 321 96 77 в определенные часы – в понедельник или пятницу с 12:00 до 15:00 – и предоставить подтверждающие документы.

Выдача гуманитарных наборов проходит в Киеве по адресу: проспект Лобановского, 4-А. На месте организован четкий порядок получения помощи для всех прошедших регистрацию, чтобы избежать очередей и обеспечить стабильную работу пункта выдачи.

Также координаторы программы призывают граждан не медлить с регистрацией и следить за графиком, чтобы процесс распределения помощи оставался упорядоченным и доступным для всех категорий, которые в ней нуждаются.

Последние новости Украины:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: хто може сподіватися на цю підтримку.