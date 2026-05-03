Информацию об ограничении предоставило «Черниговоблэнерго».

Запланированы графики отключения света в Черниговской области на неделю с 4 по 10 мая, которые охватят только отдельные населенные пункты. Жителям рекомендуют заранее проверить актуальные расписания обесточений.

04.05.2026 с 08:00 до 17:00 часов будут продолжаться дополнительные обесточивания в городе Бахмач. Обесточат следующие улицы этого населенного пункта:

Вышнева — №1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 38, 38А, 39, 39/1, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Лисова — №3, 5, 1А, 1В, 23, 25, 26, 30, 40

Польова — №1А

Чернигивська — №35, 56А, 58, 68

05.05.2026 года с 08:00 до 17:00 часов исчезнет электричество в городе Мена. Выключать свет будут только в домах, расположенных на следующих улицах:

1-й Просужого — №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

2-й Просужого — №1, 1А, 2, 3, 4, 5

Грыгория Кочура — №54, 111, 111А, 111Ж, 111З

Едности — №17, 17В

Набережна — №14

Польова — №1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Просужого — №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33А, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53

Сиверськый Шлях — №161, 161Е, 163

Чернигивськый Шлях — №75, 77

07.05.2026 года с 08:00 до 19:00 в пгт Кулыкивка вводятся дополнительные графики отключения света. Электричество исчезнет на улицах:

Артамонова — №4, 6, 8

Стадиона — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 20

08.05.2026 года с 08:00 до 17:00 часов ограничения охватят город Ичня. Выключать электричество на 9 часов подряд по следующим адресам:

Европейська — №14

Иржавськый Шлях — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Негоды — №1

Слобода — №1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19

Солдатськои Славы — №28, 30, 32, 34, 36

Франка — №1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62

Швыдченка — №1, 2А, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25А, 26, 27, 28, 28А, 29, 31, 31А, 33, 37.

