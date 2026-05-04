Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве время от времени предоставляют благотворительные организации, однако даты, условия участия и количество наборов меняются.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве можно получить во время отдельных гуманитарных программ, периодически проводимых "Каритас", сообщает Politeka.

Жителям города и переселенцам советуют регулярно следить за официальным телеграмм-каналом благотворительного фонда.

Там публикуют новые объявления о регистрации, дату выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ и переселенцев в Полтаве и перечень необходимых документов.

У таких программ нет постоянного графика, поэтому информация появляется только после подтверждения новой партии гуманитарной поддержки.

Одним из примеров стала выдача наборов с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве, которую Каритас анонсировал 10 марта 2026 года.

Помощь тогда оказывали для внутренне перемещенных лиц, недавно переехавших в облцентр или Полтавскую область в феврале или марте 2026 года.

Дополнительным условием было то, что люди в течение этого периода не получали наборы в организации раньше. Также претендовать на помощь могли заявители, принадлежавшие к уязвимым категориям населения.

Речь шла о людях с инвалидностью I, II, III группы или инвалидностью с детства, лицах с тяжелыми заболеваниями, людях в возрасте 60+, одиноких матерях или родителях, опекунах несовершеннолетних детей или недееспособных лиц.

Отдельно учитывали многодетные семьи, где воспитывают трое и более несовершеннолетних детей, а также беременных женщин и матерей с детьми младше 3 лет.

Подающая гуманитарная поддержка оказывается не постоянно, а только при наличии ресурсов и финансирования. Из-за этого новые объявления могут появляться нерегулярно, а условия участия различаются в зависимости от потребностей программы.

