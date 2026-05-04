Дефицит продуктов в Киевской области усиливает внимание к ситуации на рынке меда в Украине, где фиксируют временное сокращение предложения к новому сезону сбора, сообщает Politeka.

По словам генерального директора экспортной компании Beehive Семена Гагарина, страна переживает промежуточный период перед новым урожаем, который ожидается в конце лета. Именно сейчас нехватка сырья уже влияет на объемы поставок за границу, прежде всего в страны Европейского Союза.

В 2025 году экспорт украинского меда составил около 50 тысяч тонн. На 2026 год прогнозируется понижение до уровня 40-45 тысяч тонн, что означает потенциальное падение на 10-20%.

Основным внешним рынком остается ЕС, на который направляется до 95% продукции. Из-за сокращения внутренних запасов международные покупатели частично переориентируются на поставки из других стран, включая Китай, Индию и Аргентину.

Аналитики отмечают, что такая конкуренция влияет не только на объемы экспорта, но и позиции Украины как стабильного поставщика. В случае длительной нехватки продукции отдельные контракты могут быть утрачены.

В то же время отрасль ждет возобновления баланса уже после старта нового сезона. Примерно с августа-сентября ситуация должна стабилизироваться, когда на рынок начнет поступать новый урожай.

По предварительным оценкам, в 2026 году производство может составить 60-80 тысяч тонн меда, что соответствует показателям предыдущих лет. Однако окончательные цифры будут зависеть от погодных условий и состояния пчеловодства.

Эксперты отмечают, что ключевым фактором ценообразования остается урожайность. В случае снижения стоимости продукции растет, а объемы продаж сокращаются. Если сезон окажется удачным, цены могут стабилизироваться или даже снизиться.

На этом фоне дефицит продуктов в Киевской области может отражать частично общие тенденции рынка, где колебания предложения напрямую влияют на доступность отдельных товаров для потребителей.

