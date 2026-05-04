Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области обсуждается в Войтовецкой общине, где коммунальное предприятие подготовило новые расчеты стоимости централизованного водоснабжения, передает издание Politeka.

В Вийтивецкий хозяин сообщили, что действующие расценки утверждены еще в феврале 2025 года. Для населения со счетчиками они составляют 32,14 грн за кубометр, для юридических лиц – 38,69 грн, а для потребителей без учета – 500 грн с человека.

В предприятии отмечают, что нынешние тарифы не покрывают фактическую себестоимость услуг. Основное давление создает рост затрат на электроэнергию, материалы и оплату труда.

В частности, стоимость электроснабжения увеличилась более чем на 60% - с 10,79 грн до 17,58 грн за кВт/ч. Дополнительно подорожали запчасти и другие ресурсы, а повышение минимальной заработной платы повлияло на фонд оплаты труда.

На этом фоне предприятие предоставило в исполнительный комитет сельского совета новые экономические расчеты. Согласно им, предлагается установить тариф на уровне 50 грн. за кубометр для населения и 58 грн. для юридических лиц. Введение изменений планируется с 1 июня 2026 года.

В обществе подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области рассматривается как необходимый шаг для обеспечения стабильной работы системы водоснабжения.

Предложения и замечания от жителей будут приниматься в письменной форме в течение 14 дней после оглашения соответствующего объявления.

Кроме того, в Винницкой области могут вырасти тарифы на проезд.

Самым дорогим маршрутом может стать направление в Гавришевку. Для пассажиров маршрутки №34А разовый билет предлагается установить на уровне 35 гривен.

