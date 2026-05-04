Грошова допомога для ВПО в Київській області може надаватися за оновленими правилами після змін, які затвердив Кабінет Міністрів України.

Грошова допомога для ВПО в Київській області оформлюватиметься з урахуванням нових урядових змін, які передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2026 року №390, повідомляє Politeka.

Документ вносить корективи до чинного порядку надання грошової допомоги для ВПО в Київській області. Одним із головних нововведень стало збільшення максимальної кількості періодів виплати.

Якщо раніше підтримку могли призначати на чотири шестимісячні періоди, то тепер кількість таких періодів зросла до п’яти. Це означає довший строк підтримки для родин, які відповідають установленим вимогам.

Окремо уряд відновив право сімей із дітьми на отримання виплат. Тепер соцпідтримка на дітей призначається незалежно від доходів батьків, якщо родина відповідає критеріям щодо майнового стану, фактичного місця проживання та навчання дітей.

Також змінено підхід до пенсіонерів та сімей, де є непрацездатні особи. Ті громадяни, яким раніше припиняли допомогу через перевищення середньомісячного доходу, тепер можуть звернутися повторно.

Під час розрахунку враховуватиметься новий розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Він становить 10 380 гривень на одного отримувача.

У таких випадках виплати за новими правилами можуть призначатися з 1 січня 2026 року, якщо документи подані до 1 травня. Якщо звернення надійде після цієї дати, нарахування почнеться з місяця подання заяви.

Грошова допомога для ВПО в Київській області може оформлюватися через кілька каналів звернення.

Подати заяву дозволено особисто до територіального органу Пенсійного фонду України, через уповноважену особу органу місцевого самоврядування, через ЦНАП, поштою або онлайн через вебпортал Пенсійного фонду.

