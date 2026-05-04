Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области является частью общего процесса адаптации тарифной политики к росту операционных расходов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области было введено для абонентов КП «Облводоканал», получающих услуги централизованного водоснабжения и водоотведения, передает Politeka.

Обновленные расценки касаются как населения, так и бизнеса. Для бытовых потребителей стоимость кубометра воды составляет 45,54 грн. без НДС и 54,65 грн. с налогом. Услуги канализации оцениваются в 44,74 грн. без НДС и 53,69 грн. с учетом сборов. Для предприятий установлены отдельные тарифы – 24,44 грн и 29,33 грн соответственно.

В Облводоканале объясняют пересмотр необходимостью поддержки стабильной работы сетей и постепенной модернизации оборудования. Изменения также связаны с ростом затрат на электроэнергию, ремонтные работы и закупку материалов для инфраструктуры.

В то же время, жителей Запорожья новые расчеты не затрагивают, поскольку город не входит в зону обслуживания предприятия.

Эксперты отмечают, что повышение позволяет снизить аварийность систем и обеспечить стабильное давление в водопроводных сетях. Это должно повлиять на качество и непрерывность предоставления услуг в регионе.

Представители отрасли добавляют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области является частью общего процесса адаптации тарифной политики к росту операционных расходов.

Потребителям рекомендуют регулярно сверять показатели счетчиков, контролировать начисления и планировать расходы во избежание долгов. В общине отмечают, что экономное использование ресурсов поможет поддержать стабильность систем водоснабжения.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: где в городе можно получить помощь.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кто может рассчитывать на участие в программе.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: как получить крышу над головой