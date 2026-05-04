В случае принятия решения подорожание проезда в Николаевской области приведет к установлению фиксированной стоимости одной поездки.

Подорожание проезда в Николаевской области обсуждается в Первомайске после обнародования нового проекта регуляторного акта о стоимости пассажирских перевозок в городских автобусах, сообщает Politeka.

Документ был подготовлен специалистами управления экономического развития исполнительного комитета горсовета. Он находится на этапе открытого общественного обсуждения, во время которого собирают замечания и предложения.

Предлагаемая модель предусматривает введение единой цены для всех перевозчиков, работающих в рамках Первомайского общества. Речь идет как о юридических структурах, так и о частных предпринимателях, обслуживающих маршруты общего пользования в обычном режиме и формате маршрутного такси.

В случае принятия решения подорожание проезда в Николаевской области приведет к установлению фиксированной стоимости одной поездки на уровне 16 гривен.

Основанием для пересмотра расчетов стали обновленные экономические данные, предоставленные перевозчиками. В них учтено увеличение расходов на горючее более чем на десятую часть, более дорогое техническое обслуживание подвижного состава, а также повышение затрат на оплату труда работников отрасли.

Отдельно отмечается риск перебоев в работе маршрутной сети, которые уже периодически фиксируются из-за финансового давления на компании.

К городским властям обращались предприятия ЧП "Автореал", ООО "Голта Автотранс", ЧП "Евротранс Юг", ФЛП Люхнич П.П. и ЧП "Талисман". Они заявляют об убыточности действующих условий и раньше предлагали повышение стоимости до 20 гривен, в то время как первоначальные расчеты рассматривались даже на уровне 13 гривен.

