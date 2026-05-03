Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе остаются одной из ключевых форм гуманитарной поддержки.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе периодически оказывают в гуманитарном волонтерском центре «Гостиная хата», где помощь формируют в зависимости от имеющихся запасов, сообщает Politeka.

В центре отмечают, что раздачи проходят нерегулярно. Объявление появляется на официальных страницах фонда, поэтому людям советуют следить за обновлениями, чтобы не пропустить выдачу.

Там публикуют информацию о каждой новой партии помощи. Список товаров и количество наборов каждый раз различаются, поскольку зависят от поставок и ресурсов.

В качестве примера одна из последних раздач состоялась 20.04.2026. Тогда посетителям предлагали готовые пищевые позиции, в том числе наггетсы. Получить их могли внутриперемещенные лица без дополнительных условий.

Отдельно в фонде обновились правила распределения продуктовых наборов, которые начали действовать с 10.02.2025. С того времени установлен дневной предел — 50 пакетов.

Приоритет получают люди, недавно прибывшие и нуждающиеся в срочной поддержке. Для них предусмотрена регулярная помощь в течение первых месяцев после регистрации.

Дополнительно определены категории, которые могут рассчитывать на поддержку раз в два месяца. Среди них одинокие родители, беременные, пожилые граждане, люди с инвалидностью и многодетные семьи.

Уточняется, что у переселенцев из Херсона есть несколько вариантов получения наборов: через «Гостиную хату» или в другом городском центре поддержки.

В рамках таких программ бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе остаются одной из ключевых форм гуманитарной поддержки, которая зависит от регулярных поступлений и работы волонтеров.

