Графики отключения света в Кировоградской области на 10 июня являются частью системного обслуживания электросетей и направлены на повышение надежности.

В Кировоградской области на 10 июня вводятся плановые графики отключения света, связанные с проведением комплекса ремонтных работ, сообщает Politeka.net.



Как отмечается, временные ограничения являются частью системного обслуживания электросетей и направлены на повышение надежности. При выполнении работ энергетики осуществляют проверку состояния оборудования, замену изношенных элементов и устранение выявленных технических неисправностей, что позволяет снизить риски аварийных ситуаций в будущем.

По информации прессслужбы «Кировоградоблэнерго», с 09:00 до 17:00 будут продолжаться обесточения в селе Биркы. Временное отключение электроэнергии охватит ряд улиц и жилых домов по утвержденному списку адресов:

Ветеранив — 27–38, 40

Горихова — 8–18

Дачна — 39, 39А, 41, 43–45

Мыру — 1–2, 3А, 3Б, 4–7

Незалежности — 19, 19А, 20–26

Сагайдачного — 1–6, 6А, 7–10

Шевченка — 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77–79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 109

В населенном пункте Олександрия с 08:00–21:00 через капитальный ремонт не будет электричества, однако свет исчезнет только по следующим адресам:

Бережна — 16А, 17–20, 22, 22А, 23, 25, 25А, 26–27, 27А, 28–32, 32А, 33, 35–36

Героив Небеснои Сотни — 2–4, 4А, 5–9, 12, 12А, 13–14, 16, 18, 20, 22

Леонида Коваленка — 23, 25, 27, 29

Таврийська — 78, 80, 82–86, 88–90, 90А, 91–92, 92А, 93, 93А, 94–97, 99, 101, 103, 105, 107

Дополнительные графики отключения света в Кировоградской области на 10 июня будут действовать в селе Марто-Иванивка из-за капитального ремонта. Обесточенными будут с 08:00–21:00 только такие улицы:

Богдана Ступкы — 1А, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18–19, 21–25, 27–28, 30, 32, 34

Богдана Хмельныцького — 1–2, 2А, 3–5, 5А, 6–7, 9–23, 25, 27–31, 31А, 32–35, 35А, 36–41, 43–48, 48А, 49–56, 61, 61А, 63, 67, 69, 71

Гайдамацькый пров. — 1–4, 4А, 5–6, 6А, 7, 9

Героив Небеснои Сотни — 11

Затышна — 1–8, 10

Ивана Гороновыча — 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 5–8, 8А, 9, 9А, 10, 11А, 12, 12А, 12Б, 13А, 14–20, 22–27, 27А, 28–29, 31, 31А, 32–40, 42–44, 44А, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Лугова — 3–9, 11, 13–14, 16, 18–24, 26–32, 33, 34–49, 51

Новоселив — 1, 3, 5, 7, 13, 23А, 31

Самохвалова — 2–16, 18, 20, 25–27, 29, 31–35, 37, 39–40, 40А, 41–42, 42А, 43–54, 57–78, 80–89, 91–92, 94–95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 115, 117, 119, 121

Свитанкова — 1–5, 7–12, 12А, 13–14, 14А, 15, 21–23, 23А, 24–25, 25Б, 27, 29–30, 32–36, 36А, 37, 39–43, 44А, 45–46, 52, 54

Степова — 1–8, 8А, 9, 11–12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38

Тыха — 1–24, 24А, 25–28, 30–38, 40

Цегельна — 1–3, 5, 5А, 6–16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44

Цегельный пров. — 8

Шкильный пров. — 1–6, 8, 10, 12, 14.

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