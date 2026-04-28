Работа для пенсионеров в Черниговской области включает как транспортные, так и производственные специальности, позволяя выбирать варианты с учетом опыта и физических возможностей кандидатов.

Работа для пенсионеров в Черниговской области охватывает логистику, доставку и производственные направления с разным уровнем дохода, сообщает Politeka.

На платформе work.ua работодатели обновили список вакансий, предлагая варианты занятости с гибкими условиями и официальным оформлением. Часть предложений рассчитана на кандидатов с опытом в управлении транспортом и базовыми техническими навыками.

Среди наиболее оплачиваемых вариантов – позиция курьера на почтоматы в компании «Новая почта, ООО». Уровень дохода составляет от 50000 до 65000 гривен. Работникам компенсируют расходы на горючее, обеспечивают обучение и предлагают график 4/2 или 3/3.

Основные задачи включают в себя доставку и забор отправлений, работу с почтоматами и контроль технического состояния транспортного средства. Требования предусматривают водительское удостоверение категории B, безаварийный стаж и готовность к формату ФЛП.

Еще одна вакансия от той же компании – курьер с собственным бусом. Заработная плата составляет около 50000 гривен. Обязанности охватывают доставку посылок по адресам клиентов, наличные расчеты или через терминал, а также работу с корпоративным приложением.

Требования к транспорту включают в себя объем более 12 кубических метров, цельнометаллическую конструкцию и год выпуска не ранее 1999-го. Также важны знания города и опыт вождения.

Отдельно представлена ​​производственная сфера. Предприятие «Волстас, ПК МП, ООО» ищет помощника рамника или пилорамника с зарплатой от 25 000 до 45 000 гривен, в зависимости от объемов проделанной работы.

В таком формате Работа для пенсионеров в Черниговской области включает как транспортные, так и производственные специальности, позволяя выбирать варианты с учетом опыта и физических возможностей кандидатов.

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черниговской области: кто может претендовать на поддержку.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Черниговской области: надбавки доступны некоторым украинцам, кому их насчитают.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: какие цены установлены теперь.