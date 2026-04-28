Робота для пенсіонерів в Чернігівській області охоплює як транспортні, так і виробничі спеціальності, дозволяючи обирати варіанти з урахуванням досвіду та фізичних можливостей кандидатів.

На платформі work.ua роботодавці оновили перелік вакансій, пропонуючи варіанти зайнятості з гнучкими умовами та офіційним оформленням. Частина пропозицій розрахована на кандидатів із досвідом керування транспортом і базовими технічними навичками.

Серед найбільш оплачуваних варіантів — позиція кур’єра на поштомати у компанії «Нова пошта, ТОВ». Рівень доходу становить від 50 000 до 65 000 гривень. Працівникам компенсують витрати на пальне, забезпечують навчання та пропонують графік 4/2 або 3/3.

Основні завдання включають доставку й забір відправлень, роботу з поштоматами та контроль технічного стану транспортного засобу. Вимоги передбачають водійське посвідчення категорії B, безаварійний стаж і готовність до формату ФОП.

Ще одна вакансія від тієї ж компанії — кур’єр із власним бусом. Заробітна плата складає близько 50 000 гривень. Обов’язки охоплюють доставку посилок за адресами клієнтів, розрахунки готівкою або через термінал, а також роботу з корпоративним застосунком.

Вимоги до транспорту включають об’єм понад 12 кубічних метрів, цільнометалеву конструкцію та рік випуску не раніше 1999-го. Також важливими є знання міста та досвід водіння.

Окремо представлена виробнича сфера. Підприємство «Волстас, ВК МП, ТОВ» шукає помічника рамника або пилорамника із зарплатою від 25 000 до 45 000 гривень, залежно від обсягів виконаної роботи.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: хто може претендувати на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: надбавки доступні деяким українцям, кому їх нарахують.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: які ціни встановлено тепер.