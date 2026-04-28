Введенные графики отключения света в Одесской области на 29 апреля носят исключительно технический характер.

Графики отключения света продлятся много часов подряд в Одесской области из-за плановых работ, запланированных на 29 апреля, пишет Politeka.net.

Об ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

Введенные графики отключения света в Одесской области на 29 апреля носят исключительно технический характер и являются частью системной подготовки электросетей к стабильной работе. Своевременное обслуживание инфраструктуры позволяет избежать более масштабных сбоев в будущем.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ДТЭК Одесские электросети будет проводить профилактические работы в пределах Курисовской территориальной громады. В связи с выполнением данных работ будет полное отключение электроэнергии с 09:00 до 17:00 часов в селе Олександривка

29.04.2026 будут выключать электричество в пределах Раздельнянского территориального общества. В частности свет полностью исчезнет с 08:00 до 17:00 часов в таких населенных пунктах: Богнатове, Бурдивка, Еремиивка.

Также в пределах Раздельнянского территориального общества будут продолжаться ограничения электричества с 08:00 до 19:00 в селе Милярдивка. Обесточат следующие адреса: Центральный — №21, 47, 56, 57, 68, 75, 284.

Выгодянский Сельсовет предупредил о техническом обслуживании сетей, являющихся важной частью стабильной работы электросистемы. Регулярное проведение таких работ позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные неисправности, что особенно актуально в преддверии периодов повышенной нагрузки на сеть.

Поэтому 29 и 30 апреля 2026 года плановые отключения электроэнергии будут продолжаться в селе Петрове.

Последние новости Украины:

