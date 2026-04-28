Графіки відключення світла будуть тривати багато годин поспіль в Одеській області через планові роботи, заплановані на 29 квітня, пише Politeka.net.

Про обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Введені графіки відключення світла в Одеській області на 29 квітня мають виключно технічний характер і є частиною системної підготовки електромереж до стабільної роботи. Своєчасне обслуговування інфраструктури дозволяє уникнути масштабніших збоїв у майбутньому.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Одеські електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Курісовська територіальна громада. У зв'язку з виконанням даних робіт буде повне відключення електроенергії з 09:00 до 17:00 години в селі Олександрівка

29.04.2026 року будуть вимикати електрику в межах Роздільнянської територіальної громади. Зокрема світло повнястю зникне з 08:00 до 17:00 години в таких населених пунктах: Богнатове, Бурдівка, Єреміївка.

Також в межах Роздільнянської територіальної громади будуть тривати обмеження електрики з 08:00 до 19:00 години в селі Мільярдівка. Знеструмлять наступні адреси: Центральна — №21, 47, 56, 57, 68, 75, 284.

Вигодянська Сільрада попередила про технічне обслуговування мереж, які є важливою частиною стабільної роботи електросистеми. Регулярне проведення таких робіт дозволяє своєчасно виявляти та усувати потенційні несправності, що особливо актуально напередодні періодів підвищеного навантаження на мережу.

Через це 29 та 30 квітня 2026 року планові відключення електроенергії триватимуть у селі Петрове.

