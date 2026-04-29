Графики отключения света в Полтавской области на 30 апреля продлятся в связи с плановыми работами.

Графики отключения света в Полтавской области на 30 апреля продлятся в определенные часы, сообщает издание Politeka.net.

Об этом рассказали в нескольких территориальных общинах.

Графики отключения света в Полтавской области на 30 апреля продлятся в связи с плановыми и профилактическими работами на электросетях. Для удобства жителей региона энергетики подготовили подробные графики временных отключений света.

С 8 до 17 часов будет отсутствовать свет из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР. Обесточение коснутся села Шовкоплясы по адресам:

Валерия Билаша (б. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19),

Л.Украинкы (б. 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11а),

Сердюкивська (б. 3, 5, 5а, 11, 13),

пров.Сильськый (б. 3),

Шевченка (б. 1, 2, 4а, 5, 6, 7, 7А, 8, 9а, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 41, 43),

Шкильна (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 7).

С 8 до 17 часов из-за выполнения работ на электросетях. Отключат электричество в селе Лелюхивка на следующих улицах:

Братив Зубашычив (б. 28, 32),

Заводська (б. 1, 2),

Степова (б. 1)

С 8 до 17 часов также дополнительные графики отключения света зацепят село Малый Кобелячок. Электричество исчезнет в домах, расположенных на улицах:

Гордия Скубия (б. 2, 3, 4, 4 а, 7, 8, 9, 11, 12а, 16, 40),

Квиітнева (б. 6, 10, 12, 12а, 13, 14, 15, 19, 21, 21а, 23, 27, 31, 81),

пров.Набережный (б. 5, 8А, 9, 10, 11, 12),

Незалежности (б. 5, 6, 7, 12, 15, 17А, 39, 41, 44),

Садова (б. 1, 1а, 2, 5, 6),

Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35).

Последние новости Украины:

