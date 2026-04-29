Про це розповіли в кількох територіальних громадах.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 30 квітня будуть тривати у зв'язку з плановими та профілактичними роботами на електромережах. Для зручності мешканців регіону енергетики підготували детальні графіки тимчасових відключень світла.

З 8 до 17 години буде відсутнє світло через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Знеструмлення торкнуться села Шовкопляси за адресами:

Валерія Білаша (б. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19),

Л.Українки (б. 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11а),

Сердюківська (б. 3, 5, 5а, 11, 13),

пров.Сільський (б. 3),

Шевченка (б. 1, 2, 4а, 5, 6, 7, 7А, 8, 9а, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 41, 43),

Шкільна (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 7).

З 8 до 17 години через виконання робіт на електромережах. Вимкнуть електрику в селі Лелюхівка на наступних вулицях:

Братів Зубашичів (б. 28, 32),

Заводська (б. 1, 2),

Степова (б. 1)

З 8 до 17 години також додаткові графіки відключення світла зачеплять село Малий Кобелячок. Електрика зникне в будинках, що розташовані на вулицях:

Гордія Скубія (б. 2, 3, 4, 4 а, 7, 8, 9, 11, 12а, 16, 40),

Квітнева (б. 6, 10, 12, 12а, 13, 14, 15, 19, 21, 21а, 23, 27, 31, 81),

пров.Набережний (б. 5, 8А, 9, 10, 11, 12),

Незалежності (б. 5, 6, 7, 12, 15, 17А, 39, 41, 44),

Садова (б. 1, 1а, 2, 5, 6),

Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35).

