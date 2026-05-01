Работа для пенсионеров в Полтавской области остается востребованным направлением для тех, кто хочет получить дополнительный доход и продолжать профессиональную деятельность, сообщает Politeka.

На рынке труда появляется все больше и больше вакансий с гибким графиком, официальным оформлением и возможностью обучения. Работодатели адаптируют условия под кандидатов постарше, делая акцент на стабильности и комфортном режиме занятости.

Среди актуальных предложений должность специалиста по обслуживанию клиентов в компании Новая почта. В Полтаве или дистанционно работникам предлагают от 17 до 25 тысяч гривен. Формат работы предполагает разные варианты смен, а также стандартный график.

Компания гарантирует оплачиваемое обучение, официальное трудоустройство с первого дня, ежегодный отпуск, больничные и медицинское страхование. Основные задачи включают консультации клиентов, обработку обращений и внесение информации во внутренние системы.

Также открыта вакансия оператора контактного центра с подобными условиями. Работник принимает звонки, предоставляет информацию о доставках и работает с базами данных. Предыдущий опыт для этой должности не обязателен.

Отдельно в регионе ищут сиделок в частных пансионатах для пожилых людей. Заработная плата в таких должностях составляет от 12 до 24 тысяч гривен. Работа предполагает ежедневный уход и базовую помощь подопечным.

Таким образом, Работа для пенсионеров в Полтавской области включает как сервисную сферу, так и социальное направление, позволяя выбрать оптимальный вариант в зависимости от опыта и личных возможностей.

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: где искать выдачу помощи.

Также Politeka сообщала, Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: какие цены могут быть установлены.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: где и как получить поддержку.