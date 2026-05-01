Робота для пенсіонерів у Полтавській області залишається затребуваним напрямом для тих, хто хоче мати додатковий дохід і продовжувати професійну діяльність, повідомляє Politeka.

На ринку праці з’являється дедалі більше вакансій із гнучким графіком, офіційним оформленням та можливістю навчання. Роботодавці адаптують умови під кандидатів старшого віку, роблячи акцент на стабільності та комфортному режимі зайнятості.

Серед актуальних пропозицій — посада фахівця з обслуговування клієнтів у компанії Нова пошта. У Полтаві або дистанційно працівникам пропонують від 17 до 25 тисяч гривень. Формат роботи передбачає різні варіанти змін, а також стандартний графік.

Компанія гарантує оплачуване навчання, офіційне працевлаштування з першого дня, щорічну відпустку, лікарняні та медичне страхування. До основних завдань входять консультації клієнтів, опрацювання звернень і внесення інформації до внутрішніх систем.

Також відкрито вакансію оператора контактного центру з подібними умовами. Працівник приймає дзвінки, надає інформацію щодо доставок та працює з базами даних. Попередній досвід для цієї посади не є обов’язковим.

Окремо в регіоні шукають доглядальниць до приватних пансіонатів для літніх людей. Заробітна плата на таких посадах становить від 12 до 24 тисяч гривень. Робота передбачає щоденний догляд і базову допомогу підопічним.

Таким чином, Робота для пенсіонерів у Полтавській області охоплює як сервісну сферу, так і соціальний напрям, дозволяючи обрати оптимальний варіант залежно від досвіду та особистих можливостей.

