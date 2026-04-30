У сукупності такі процеси формують загальний тренд, де подорожчання продуктів у Полтавській області поступово охоплює все більше товарних груп.

Подорожчання продуктів у Полтавській області фіксується одразу в кількох ключових сегментах споживчого кошика, зокрема у м’ясній, хлібній та молочній групах, де зміни відбуваються поступово, але охоплюють широкий перелік товарів, пише Politeka.net.

Інформацію про це надає Мінфін.

У категорії хлібо-булочних виробів пшеничний хліб «Цар Хліб» нарізка демонструє помірне, але стабільне зростання. Середня ціна наразі становить 52,05 грн за 600 грамів, тоді як у березні показник тримався на рівні 50,26 грн. Зміна виглядає невеликою, однак вона закріплює новий ціновий коридор, який уже став базовим для ринку.

Більш динамічна ситуація спостерігається у сегменті молочних жирів. Маргарин «Олком Вершковий» 72,5% піднявся до середнього рівня 41,00 грн за 200 грамів. Упродовж місяця вартість коливалася в межах кількох гривень, після чого зафіксувалася на вищій позначці. Це свідчить про поступове коригування цін без різких стрибків, але з чіткою висхідною тенденцією.

Найбільш відчутне зростання зафіксовано у м’ясному сегменті. Яловичина гуляш коштує в середньому 430,96 грн за кілограм, тоді як у березні середній рівень становив 396,44 грн. Різниця між торговими мережами залишається значною: у частині магазинів ціна нижча, тоді як в інших наближається до верхньої межі діапазону, що формує нерівномірну структуру ринку.

Додатково варто враховувати, що зміни в кожній категорії відбуваються під впливом різних факторів — від вартості сировини до логістики та сезонного попиту. Саме це пояснює неоднорідність динаміки в межах одного регіону.

У сукупності такі процеси формують загальний тренд, де подорожчання продуктів у Полтавській області поступово охоплює все більше товарних груп, впливаючи на структуру щоденних витрат домогосподарств і цінові очікування на ринку.

