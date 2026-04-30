Графики отключения света в Днепропетровской области на май вводятся только в отдельных населенных пунктах, сообщает издание Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких территориальных общин, ссылающихся на «Днепровские электросети».

Графики отключения света в Днепропетровской области на май будут продолжаться по десяткам адресов. Жителям стоит знать, в какие дни мая исчезнет электричество и в каких населенных пунктах они будут действовать.

01.05.2026 года с 08:00 до 19:00 часов электричество исчезнет в городе Тернивка. Ограничения вводятся из-за профилактических работ в электросетях. Обесточенными будут следующие адреса:

Героив Украины - №22

Маяковського - полное обесточивание

03.05.2026 года с 09:00 до 17:00 не будет электричества в селе Мыколаивка. Обесточение будет продолжаться по отдельным адресам:

ул. Чкалова - №42

04.05.2026 и 05.05.2026 года исчезнет электричество в селе Волоське. В эти даты свет будут выключать с 09:00 до 18:00 в домах, расположенных на следующих улицах:

Будивельныкив — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, б/н

Гаражна — №1, 1/Б, 2, 3

Горихова — №1, 2, 3, 5, 6

Квиткова — №1, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Центральна — №2, 2/А

05.05.2026 года, с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, ДТЭК Днепровские электросети будет проводить профилактические работы. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии в поселке Клешнивка с 08:00 до 18:00 по адресу:

Зелена — №7/А

Садова — №1, 1/А, 1/Б, 1/Г, 1/Д, 1/Е, 1/Ж, 1/З, 1/И, 1/К, 11, 13, 20, 3, 7, 8/А.

