Графики отключения света в Полтавской области на 1 мая вводятся в десятках домов.

В Полтавской области будут продолжаться плановые графики отключения света на 1 мая, которые вводятся из-за проводимых энергетиками работ, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в нескольких территориальных общинах.

Графики отключения света в Полтавской области на 1 мая вводятся в связи с плановыми и профилактическими работами на электросетях. Энергетики подготовили подробные графики временных отключений света.

С 8 до 17 часов свет будут выключаться из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ). Ограничения будут продолжаться в селе Бербеныци по следующим адресам:

Вышнева (б. 4, 17, 18, 19),

Героив Украины (б. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67),

Молодижна (б. 1, 4, 5, 6 , 7, 7А, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 63),

Олександра Козаченка (б. 1, 3, 5, 10, 11, 17, 19, 23, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 52, 53).

С 08:00 до 16:30 часов также будут действовать дополнительные ограничения из-за плановых работ в поселке Городыще. Обесточенными будут оставаться следующие улицы:

Базарыще (б. 2ДАЧА),

Гончаривська (б. 29),

Мыру (б. 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20),

Молодіжна (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25),

Слобидська (б. 5),

Хытрый Хутир (б. 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 30а).

С 8 до 17 часов свет исчезнет в селе Жабкы. Ограничения будут действовать на следующих улицах населенного пункта:

Бакай (б. 1, 3, 4, 5, 5а, 8, 10, 11, 11а, 12),

Вовкы (б. 1а, 3, 5а, 6, 7, 8, 9а, 10, 12, 17),

Горова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),

Гукивка (б. 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8),

Зацарына (б. 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23),

им.И.К.Леты (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12),

Лисова (б. 2, 4, 6),

Мыколаивка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13),

Мысныкы (б. 1),

Молодижна (б. 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 25),

Нызова (б. 2, 8),

Павленкивка (б. 1, 2, 6, 7, 8),

Печаивка (б. 1, 2, 3, 4),

Суходубивка (б. 1, 2, 4, 7, 7г, 8, 9),

Фыливка (б. 1, 3, 4, 5, 9г),

Центр (б. 1),

Цысивка (б. 1, 3, 4, 5),

Чайкы (б. 3, 6г),

Шкильна (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),

Яр (б. 2, 3, 4, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 16, 20),

Ярмаркова (б. 2, 3, 4, 4а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: где искать выдачу помощи.

Также Politeka сообщала, Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: какие цены могут быть установлены.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: где и как получить поддержку.