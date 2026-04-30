Обнародованы плановые и дополнительные графики отключения света в Винницкой области на 1 мая.

Графики отключения света в Винницкой области на 1 мая продлятся в части региона из-за плановых работ на электросетях, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Винницаоблэнерго».

Обнародованы графики отключения света в Винницкой области на 1 мая. Продолжаться обесточение в связи с проведением плановых ремонтных и профилактических работ в электросетях.

С 09:12 до 16:00 пройдут обесточивание в населенном пункте Жмерынка. Обесточенными будут покидать дома, расположенные по следующим адресам:

Андрия Кузьменка: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 23А, 24, 25, 25А, 26, 27, 29, 29А, 30, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 43А, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85;

Коцюбынського: 1, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 80, 82, 84, 86, 88;

Молодижна: 1, 2, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 81А, 83, 85, 87, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 105, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123;

Польова: 1А, 1Г;

Шкильна: 5, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 50Б.

С 09:00 до 17:00 вводятся дополнительные графики отключения света. Они коснутся населенного пункта Браилив, однако только таких улиц:

Заводська: 41/1;

Космонавтив: 1, 6А, 9А, 50, 148;

Коцюбынського: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9А, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 26, 27, 27А, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41;

Монастырська: 1, 1А, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 15, 16/1;

Ныколаева: 8, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29;

Поповыча: 4, 5, 6, 7, 8, 10;

Ривська: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 95А;

Тытова: 2;

Центральна: 70, 101;

Чайковського: 4;

пров. Космонавтив: 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 13А, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 33, 36, 37, 42, 43, 46, 50, 54, 56, 69, 78, 85, 97, 101, 106, 112, 118, 123, 125, 144.

