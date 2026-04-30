Подорожание проезда в Николаевской области коснулось одного из городов, где местные власти приняли решение об изменении стоимости поездок.

Подорожание проезда в Николаевской области задело Первомайск, где 24 апреля 2026 года исполнительный комитет городского совета утвердил новый тариф в общественном транспорте на уровне 16 гривен, сообщает Politeka.

Решение стало итогом нескольких недель активных обсуждений, в ходе которых жители жаловались на нехватку автобусов, а перевозчики настаивали на пересмотре стоимости проезда.

В итоге утвержденная сумма оказалась ниже той, которую просили перевозчики, однако выше предыдущих вариантов, которые рассматривались городскими властями.

Новый тариф касается перевозки одного пассажира по автобусным маршрутам общего пользования в пределах Первомайска. Он используется как для обычного режима движения, так и для режима маршрутного такси.

Новая стоимость начала действовать после официального публикации документа о подорожании проезда в Николаевской области.

В городском совете объяснили, что пересмотр цены связан с обращениями перевозчиков и увеличением затрат на работу транспорта.

Среди главных причин назвали резкий рост стоимости горючего более чем на 10 процентов. Также перевозчики подали документы, которые должны подтвердить экономически обоснованные расходы на обслуживание маршрутов.

На заседании начальница управления экономики Татьяна Зарицкая представила методику расчета тарифа и объяснила, какие показатели учитывали при подготовке решения.

По словам чиновников, без изменения стоимости перевозок стабильная работа маршрутов могла оказаться под угрозой.

В то же время подорожание проезда в Николаевской области в Первомайске сопровождалось требованием к перевозчикам улучшить качество обслуживания.

