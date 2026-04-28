Прогноз погоды 29 апреля по 8 мая в Запорожье позволит для местных жителей подготовиться к прихотям природы, сообщает Politeka.
Подробный прогноз погоды 29 апреля по 8 мая в Запорожье опубликовали на сайте sinoptik.ua.
29 апреля в течение всего дня будет облачно. Температура будет колебаться от +7° ночью до +12° днем. Осадков не прогнозируется.
30 апреля условия существенно не изменятся. Утренние часы принесут краткое прояснение. Температура воздуха будет составлять от +5° до +13°.
1 мая в регионе сохранится мягкая весенняя атмосфера. В течение дня ожидается чередование облачности и прояснений.
Температура будет составлять от +5° до +11°. Осадки маловероятны, хотя к вечеру облачность усилится. В этот период прогноз погоды с 29 апреля по 8 мая в Запорожье демонстрирует первые признаки нестабильности воздушных масс.
2 мая ситуация начнет меняться. Утром еще возможны прояснения, но днем и вечером прогнозируется мелкий дождь. Температура будет колебаться от +5° до +12°.
3 мая сохранится облачность в течение всего дня. Дождевые осадки возможны во второй половине суток. Температура остается в пределах +5° до +13°.
4 мая облачность сохранится, а днем возможен кратковременный дождь, который к вечеру постепенно прекратится. Температура поднимется до +14°.
5 мая ожидается преимущественно пасмурное небо. Осадки возможны во второй половине дня, однако к вечеру они прекратятся. Температура может достигать +17°.
6 мая в городе сохранится облачная облачность. В дневные часы возможен мелкий дождь. Температура повысится до 19°.
7 и 8 мая облачность будет идти утром и днем, но к вечеру возможны прояснения. Осадков не прогнозируется. Температура будет достигать +21°.
