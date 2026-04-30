Графики отключения света будут продолжаться в Одесской области в связи с плановыми ремонтными работами, которые будут проводить энергетики 1 мая, пишет Politeka.net.

Об ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

Появились новые графики отключения света в Одесской области на 1 мая, однако они носят исключительно плановый характер. В этот день будут проводить важные работы на электросетях.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, AT "ДТЭК Одесские Электросети" будет проводить профилактические работы в рамках Черноморского городского территориального общества. В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии с 08:30 до 20:30 часов в городе Чорноморськ.

01.05.2026 года с 08:00 до 19:00 часов вводятся дополнительные графики отключения электричества в селе Гонората и Глыбочок (ул. Центральна).

Также с 08:30 до 20:30 часов будут длиться дополнительные графики отключения электричества в поселке Олександривка. На 12 часов подряд свет исчезнет по следующим адресам:

Грецька — №24А, 30, 31, 32, 34, 36, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51

Едности — №10, 12, 14А, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А

Захысныкив Украины — №1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20-А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 33, 35, 4, 45327, 5, 6, 7, 8, 8А

Кыивська — №27, 34, 38, 40, 40А

Кооператывна — №47, 48, 49, 51, 52А, 52Б, 53А, 54А, 54Б

Морська — №1, 15, 17, 2, 20, 3, 32, 33, 34, 36, 37, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 45339, 47, 48, 7, 8, 8А

Центральна — №100, 100А, 100Б, 101, 101А, 102, 104, 106, 108, 75, 75/2, 87А, 88, 90, 91, 92, 92А, 93, 94, 95, 96, 96А, 96Б, 97, 98, 99

Шкильна — №1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 16, 16/М, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9

пров. Захысныкив Украины — №1, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Одесской области: для пассажиров установлены новые цены на билеты.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Одесской области: рынок всколыхнула новая проблема.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области: кто имеет эту возможность и как его найти.