Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области предусмотрена среди одноразовых государственных выплат, которые будут начислены отдельным категориям граждан.

Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области будет выплачиваться в рамках правительственной программы дополнительной адресной поддержки в размере 1500 гривен, сообщает Politeka.

Соответствующее решение Кабинет Министров Украины принял 18 марта постановлением № 341 "Некоторые вопросы предоставления единовременной доплаты отдельным категориям населения".

Средства должны получить граждане, которым по состоянию на 1 апреля 2026 года уже назначена пенсия или государственные социальные выплаты.

Право на денежную помощь для ВПЛ в Черниговской области имеют пенсионеры, если общий размер пенсии вместе с надбавками, повышением и другими доплатами не превышает 25 950 гривен.

Именно такой порог определен правительством для большинства категорий получателей. Доплата распространяется на получателей страховых пенсий по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца.

Также средства предусмотрены для получающих пенсии за выслугу лет и специальные пенсии. Отдельно выплату получат граждане, которым назначены пенсии по инвалидности и в связи с потерей кормильца.

Независимо от размера пенсии, доплата предусмотрена для людей, принимавших непосредственное участие в защите Украины, членов семей погибших, умерших или пропавших без вести таких лиц, а также участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области также касается людей, получающих поддержку на проживание.

Подавать отдельное заявление для получения средств не требуется. Начисление будет произведено автоматически в апреле на основании уже назначенных выплат и данных государственных реестров.

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черниговской области: кто может претендовать на поддержку.

Также Politeka сообщала, что Д оплаты для пенсионеров в Черниговской области: надбавки доступны некоторым украинцам, кому их начислят.

Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: какие цены установлены теперь.