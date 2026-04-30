Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области состоится в Шацкой территориальной общине, где пересмотрена плата за сбор бытовых отходов, сообщает издание Politeka.net.

В местном самоуправлении сообщают: стоимость услуги растет более чем на половину – с 272 до 420 гривен за кубический метр отходов. Обновленные расчеты начнут действовать уже с нового месяца.

В коммунальной службе объясняют, что действующие изменения связаны с экономическими издержками. В частности, существенно повлияла цена горючего: в предварительной формуле закладывали 47 гривен за литр, теперь в расчетах использовано около 80, а фактический уровень приближается к 90.

Представители предприятия отмечают, что работать без ущерба в нынешних условиях сложно. Оператор обеспечивает обслуживание около 1300 абонентов на постоянной основе, а в летний сезон количество клиентов увеличивается почти до двух тысяч.

На этом фоне повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области становится одним из ключевых факторов влияющих на расходы домохозяйств в регионе.

Жители реагируют по-разному. Часть людей говорит о необходимости адаптации к экономическим реалиям, другие обращают внимание на понижение покупательной способности, особенно среди пенсионеров. Некоторые подчеркивают, что в современных условиях оплачивать базовые сервисы приходится независимо от уровня доходов.

В местной службе добавляют, что льготные условия предусмотрены только для участников боевых действий. Просмотр стоимости возможен и дальше, если расходы на топливо превысят отметку в 100 гривен за литр.

Источник

Последние новости Украины:

