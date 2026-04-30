Воспользоваться гуманитарной помощью в Полтаве могут не все пенсионеры, ведь существуют важнейшие условия получения поддержки.

Началась раздача гуманитарной помощи в Полтаве для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев, сообщает издание Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении благотворительной организации Каритас.

С 22 апреля Каритас Полтава приступил к выдаче специализированных гигиенических наборов для внутренне перемещенных лиц, которые недавно прибыли в Полтавскую область и нуждаются в дополнительной поддержке.

Воспользоваться гуманитарной помощью в Полтаве могут переселенцы, переехавшие в регион после 1 января 2026 года, ранее не получавшие аналогичных наборов от организации и относящихся к одной из определенных категорий уязвимости. В первую очередь речь идет о:

лиц с инвалидностью I, II или III группы, а также людей с инвалидностью с детства.

Право на получение пособия также имеют:

граждане, страдающие тяжелыми заболеваниями,

пенсионеры от 70 лет, если их состояние здоровья подтверждено медицинскими документами.

Регистрация участников программы проводится в Полтаве по адресу: улица Гоголя, 28. Прием заявителей начинается ежедневно в 10:00.

Для оформления гуманитарной помощи необходимо предоставить полный пакет документов. В частности, заявителю нужно иметь при себе оригинал паспорта, идентификационный код, справку внутри перемещенного лица, а также документы, подтверждающие принадлежность к соответствующей уязвимой категории.

В Каритасе отмечают, что перед выдачей наборов обязательно будет проводиться проверка предварительного получения аналогичной гуманитарной помощи. Это необходимо для справедливого распределения ресурсов и оказания поддержки тем, кто в ней нуждается больше всего.

Последние новости Украины:

