Графики отключения света в Кировоградской области на 1 мая вводятся из-за плановых работ.

Графики отключения света в Кировоградской области на 1 мая будут продолжаться в разные временные рамки из-за плановых ремонтов, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кіровоградобленерго».

Графики отключения света в Кировоградской области на 1 мая вводятся из-за плановых и профилактических работ в электросетях. Временные ограничения электроснабжения будут вводиться в четко определенные временные рамки.

Утром и до самого вечера, с 09:00 до 23:00, не будет электричества в населенном пункте Олександрия. Обесточенными будут оставлять следующие адреса:

Бойкивська — №3, 5, 9-11, 11А, 12-29, 31-38, 40-42, 42А, 43-44, 44А, 45-51, 51А, 52, 52А, 53А, 54А, 55-56, 56А, 56Б, 57-60, 62, 62А, 63, 65, 65А, 67, 69

Зоряный — №1, 1А, 3А, 4-11, 13-16, 18-21, 21А, 22, 24, 25А, 26-29, 31-33, 36-38, 40, 42, 44, 46, 48

Козацькый шлях — №81, 81А

пров. Ольгы Березняк — №1, 1А, 3, 5а, 7, 216, 502Д

Франка — №80, 82, 84, 86, 88-92, 94-108, 108А, 109-111, 111А, 112-113, 113А, 114, 116-117, 117А, 118-120, 122, 122А, 123-135, 137, 139, 141, 145, 147, 149

Яблунева — №1-2, 2А

С 08:00 до 20:00 часов в населенном пункте Звеныгородка будут продолжаться отключения, охватывающие такие улицы:

Братив Петриченко — №29, 31, 33, 35, 37-39, 43-44, 45А, 47-49, 51-52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68

Центральна — №2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Шевченко — №24, 26, 28, 30, 32-34, 34А, 35-37, 39, 41, 43, 45, 47

Шкильна — №2, 2А, 4

В селе Веселе также будут продолжаться дополнительные ограничения, которые продлятся с 09:00 до 20:00 часов. Обесточенными останутся улицы:

Абрыкосова — №1, 3, 5, 7-14

Затышна — №1А, 2-8, 10-13

Зоряна — №1-11, 13

Л.Украинкы — №8-10, 12-14, 16-19

Мырна — №1-2, 4-5, 7-8, 10-15

Першотравнева — №1-7

Польова — №1, 3-4

Садова — №23-24.

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: какие возможности доступны украинцам.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области: кто сможет получить ежемесячно дополнительную тысячу.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Кировоградской области: больше всего бьет по кошельку.