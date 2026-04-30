Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на травень триватимуть за десятками адрес.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на травень вводяться лише в окремих населених пунктах, повідомляє видання Politeka.net.

Про це повідомили у кількох територільних громад, які посилаються на «Дніпровські електромережі».

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на травень триватимуть за десятками адрес. Мешканцям варто бути обізнаними, в які дні травня зникне електрика та в яких населених пунктах вони будуть діяти.

01.05.2026 року з 08:00 до 19:00 години електрика зникне в місті Тернівка. Обмеження вводяться через профілактичні роботи в електромережах. Знеструмленими будуть такі адреси:

Героїв України — №22

Маяковського — повне знеструмлення

03.05.2026 року з 09:00 до 17:00 години не буде електрики у cелі Миколаївка. Знеструмлення триватимуть за окремими адресами:

вул. Чкалова — №42

04.05.2026 та 05.05.2026 року зникне електрика в селі Волоське. У ці дати світло вимикатимуть з 09:00 до 18:00 години в будинках, що розташовані на наступних вулицях:

Будівельників — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, б/н

Гаражна — №1, 1/Б, 2, 3

Горіхова — №1, 2, 3, 5, 6

Квіткова — №1, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Центральна — №2, 2/А

05.05.2026 року, з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Дніпровські електромережі буде проводити профілактичні роботи. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії в селищі Клешнівка з 08:00 до 18:00 за адресою:

Зелена — №7/А

Садова — №1, 1/А, 1/Б, 1/Г, 1/Д, 1/Е, 1/Ж, 1/З, 1/И, 1/К, 11, 13, 20, 3, 7, 8/А.

