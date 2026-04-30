Графики отключения света в Харьковской области на 1 мая продлятся по десяткам адресов из-за профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении нескольких общин.

Графики отключения света в Харьковской области на 1 мая продлятся через плановые и профилактические работы, направленные на повышение надежности электроснабжения и предупреждение возможных аварий в сетях.

С 09:00 до 16:10 часов в селе Барчаны не будет электричества из-за профилактических плановых работ в электросетях. Ограничения будут продолжаться на улицах и переулках:

Джерельна — №2–39

Соборности Украины — №1–74

Грыбна — №1, 2А, 4, 15, 17, 19Д, 27, сад. буд. 24

Караванська — №2–27

Любыцька — №1–27

Петропавливська — №1–15

Жасминовый — №1–9

Фиалковый — №4, 6–12, 14

Дачный — №3

Джерельный — №1–31

Караванськый — №1–16

Любыцькый — №1–22

Мальвовый — №4, 5

Петропавливськый — №2, 4, 6, 8, 12

Соборный — №1, 2, 3, 4, 6, 24, 25, 28, 29, 31

Барвинковый — №3, 6, 7

Вербовый — №3

Караванськый — №1/4

Петропавливськый — №1, 3–8

01.05.2026 года с 09:00 до 16:10 часов будут продолжаться дополнительные ограничения вводимые в городе Люботын. Обесточенными будут оставаться дома, находящиеся по следующим адресам:

Дмытривська — №10, 10А, 11–15, 17–26, 28–50Б

Княжа — №2–139

Коцюбынського — №27, 33, 37, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66/78, 67/68, 70, 72, 74

Садова — №1, 2, 5–8, 12, 14, 16–24, 26–39, 43, 45, 47, 49

Беляевська — №1, 3–24

Державна — №130, КЗАВ

Крута — №1/7, 1/8, 2, 4/15, 5/11, 6А, 9

Курортна — №3, 5, 7, 9, 11–17

Мыколы Лысенка — №3–12, 14, 20, 22, 24, 26

Нове Жыття — №1–24

Огородна — №3, 5, 6/1, 7, 7А, 8, 9, 11, 13, 15

Полтавськый Шлях — №59

Репина — №2, 3, 6, 7, 9–19, 24

Ромашкова — №17

Хыжного — №3–25/21

Березова — №4, 25

Весняна — №2, 4–20

Всеволода Нестайка — №22А

Дачна — №1–13, 55, 56

Заводська — №23А

Каштанова — №23, 24, 25, 29

Локомотывна — №1–6, 4А

Мыру — №34

Романа Лысенка — №32/10

Соняшныкова — №1А, 2–64/20

Травнева — №103–123

Транспортна — №4–38А.

