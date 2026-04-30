Графики отключения света в Харьковской области на 1 мая продлятся по десяткам адресов из-за профилактических работ, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении нескольких общин.
Графики отключения света в Харьковской области на 1 мая продлятся через плановые и профилактические работы, направленные на повышение надежности электроснабжения и предупреждение возможных аварий в сетях.
С 09:00 до 16:10 часов в селе Барчаны не будет электричества из-за профилактических плановых работ в электросетях. Ограничения будут продолжаться на улицах и переулках:
- Джерельна — №2–39
- Соборности Украины — №1–74
- Грыбна — №1, 2А, 4, 15, 17, 19Д, 27, сад. буд. 24
- Караванська — №2–27
- Любыцька — №1–27
- Петропавливська — №1–15
- Жасминовый — №1–9
- Фиалковый — №4, 6–12, 14
- Дачный — №3
- Джерельный — №1–31
- Караванськый — №1–16
- Любыцькый — №1–22
- Мальвовый — №4, 5
- Петропавливськый — №2, 4, 6, 8, 12
- Соборный — №1, 2, 3, 4, 6, 24, 25, 28, 29, 31
- Барвинковый — №3, 6, 7
- Вербовый — №3
- Караванськый — №1/4
- Петропавливськый — №1, 3–8
01.05.2026 года с 09:00 до 16:10 часов будут продолжаться дополнительные ограничения вводимые в городе Люботын. Обесточенными будут оставаться дома, находящиеся по следующим адресам:
- Дмытривська — №10, 10А, 11–15, 17–26, 28–50Б
- Княжа — №2–139
- Коцюбынського — №27, 33, 37, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66/78, 67/68, 70, 72, 74
- Садова — №1, 2, 5–8, 12, 14, 16–24, 26–39, 43, 45, 47, 49
- Беляевська — №1, 3–24
- Державна — №130, КЗАВ
- Крута — №1/7, 1/8, 2, 4/15, 5/11, 6А, 9
- Курортна — №3, 5, 7, 9, 11–17
- Мыколы Лысенка — №3–12, 14, 20, 22, 24, 26
- Нове Жыття — №1–24
- Огородна — №3, 5, 6/1, 7, 7А, 8, 9, 11, 13, 15
- Полтавськый Шлях — №59
- Репина — №2, 3, 6, 7, 9–19, 24
- Ромашкова — №17
- Хыжного — №3–25/21
- Березова — №4, 25
- Весняна — №2, 4–20
- Всеволода Нестайка — №22А
- Дачна — №1–13, 55, 56
- Заводська — №23А
- Каштанова — №23, 24, 25, 29
- Локомотывна — №1–6, 4А
- Мыру — №34
- Романа Лысенка — №32/10
- Соняшныкова — №1А, 2–64/20
- Травнева — №103–123
- Транспортна — №4–38А.
Последние новости Украины:
