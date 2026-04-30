Графики отключения света в Харьковской области на 1 мая продлятся по десяткам адресов из-за профилактических работ.

Об этом говорится в сообщении нескольких общин.

Графики отключения света в Харьковской области на 1 мая продлятся через плановые и профилактические работы, направленные на повышение надежности электроснабжения и предупреждение возможных аварий в сетях.

С 09:00 до 16:10 часов в селе Барчаны не будет электричества из-за профилактических плановых работ в электросетях. Ограничения будут продолжаться на улицах и переулках:

  • Джерельна — №2–39
  • Соборности Украины — №1–74
  • Грыбна — №1, 2А, 4, 15, 17, 19Д, 27, сад. буд. 24
  • Караванська — №2–27
  • Любыцька — №1–27
  • Петропавливська — №1–15
  • Жасминовый — №1–9
  • Фиалковый — №4, 6–12, 14
  • Дачный — №3
  • Джерельный — №1–31
  • Караванськый — №1–16
  • Любыцькый — №1–22
  • Мальвовый — №4, 5
  • Петропавливськый — №2, 4, 6, 8, 12
  • Соборный — №1, 2, 3, 4, 6, 24, 25, 28, 29, 31
  • Барвинковый — №3, 6, 7
  • Вербовый — №3
  • Караванськый — №1/4
  • Петропавливськый — №1, 3–8

01.05.2026 года с 09:00 до 16:10 часов будут продолжаться дополнительные ограничения вводимые в городе Люботын. Обесточенными будут оставаться дома, находящиеся по следующим адресам:

  • Дмытривська — №10, 10А, 11–15, 17–26, 28–50Б
  • Княжа — №2–139
  • Коцюбынського — №27, 33, 37, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66/78, 67/68, 70, 72, 74
  • Садова — №1, 2, 5–8, 12, 14, 16–24, 26–39, 43, 45, 47, 49
  • Беляевська — №1, 3–24
  • Державна — №130, КЗАВ
  • Крута — №1/7, 1/8, 2, 4/15, 5/11, 6А, 9
  • Курортна — №3, 5, 7, 9, 11–17
  • Мыколы Лысенка — №3–12, 14, 20, 22, 24, 26
  • Нове Жыття — №1–24
  • Огородна — №3, 5, 6/1, 7, 7А, 8, 9, 11, 13, 15
  • Полтавськый Шлях — №59
  • Репина — №2, 3, 6, 7, 9–19, 24
  • Ромашкова — №17
  • Хыжного — №3–25/21
  • Березова — №4, 25
  • Весняна — №2, 4–20
  • Всеволода Нестайка — №22А
  • Дачна — №1–13, 55, 56
  • Заводська — №23А
  • Каштанова — №23, 24, 25, 29
  • Локомотывна — №1–6, 4А
  • Мыру — №34
  • Романа Лысенка — №32/10
  • Соняшныкова — №1А, 2–64/20
  • Травнева — №103–123
  • Транспортна — №4–38А.

