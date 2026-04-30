Подорожание мясных продуктов в Полтавской области фиксируется по итогам апрельского мониторинга рынка, где рост охватил основные категории, передает Politeka.

Аналитика ценовых показателей свидетельствует о постепенном, но постоянном повышении стоимости мяса в торговых сетях. Наиболее ощутимая динамика зафиксирована в сегменте говядины. Гуляш сейчас стоит в среднем 430,96 грн за килограмм, в то время как месяцем ранее показатель был на уровне 396,44 грн. В разных сетях диапазон цен остается широким — от 323,89 до 490 грн, что указывает на значительную зависимость от поставщиков и логистических условий.

Свинина показывает более умеренные колебания. Средняя цена составляет 273,12 грн за килограмм, что чуть ниже мартовского уровня 283,29 грн. В то же время, разница между торговыми точками сохраняется существенной: минимальные значения стартуют от 248,56 грн, тогда как максимальные достигают 289 грн. Такая амплитуда объясняется разными форматами реализации и закупочными партиями.

Наиболее резкий рост зафиксирован в сегменте колбасной продукции. Сырокопченая колбаса "Алан Брауншвейская" подорожала до 1172 грн за килограмм против 879,02 грн в марте. Это один из самых высоких темпов роста среди мясных товаров за последний месяц, что существенно повлияло на средний показатель категории.

На этом фоне подорожание мясных продуктов в Полтавской области формирует дополнительное давление на потребительскую корзину, поскольку мясо остается базовым компонентом ежедневного рациона большинства домохозяйств.

Эксперты рынка объясняют тенденцию комплексом факторов: сезонными колебаниями спроса, ростом затрат на производство, изменениями в логистике и разницей между ценовыми политиками торговых сетей. В совокупности эти причины создают неравномерную, но в целом восходящую динамику стоимости.

